Терёхин оценил перспективы «Динамо» в следующем сезоне

Бывший нападающий столичного «Динамо» Олег Терёхин высказался о перспективах клуба в предстоящем сезоне.

«За какие медали будет бороться «Динамо» в новом сезоне? Возможно, за попадание в тройку. Наверняка такая задача будет стоять. И, наверное, финал Кубка России. Думаю, что и то и другое им по силам», — заявил экс-форвард «бело-голубых», чьи слова приводит «Матч ТВ».

Также эксперт выразил уверенность в том, что «Динамо» покажет более уверенный результат, чем в прошлом сезоне. По его мнению, руководство клуба должно задуматься об усилении линии обороны и вратарской позиции.

Напомним, что по итогам прошедшей кампании РПЛ «Динамо» заняло лишь девятую строчку. После сезона-2022/23 Славишу Йокановича на тренерском месте сменил Марцел Личка.