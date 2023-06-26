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Агент Бородина подтвердил переговоры с «Торпедо»

26 Июня 2023 • 21:46 Комментировать

Агент Тимофей Бердышев, который работает с защитником «Краснодара» Сергеем Бородиным, высказался насчёт будущего 24-летнего футболиста. Он подтвердил переговоры с «Торпедо». «Автозаводцы», как известно, вылетели из Премьер-лиги.

«Сейчас Сергей пока в «Краснодаре». Что касается «Торпедо», то, да, переговоры ведутся. Они проявляют наиболее конкретный интерес к Сергею. Есть и другие клубы, которые его хотят, но сейчас наш фокус на переговорах с «Торпедо», - сказал Бердышев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Бородин провёл в аренде в израильском «Бейтаре».

Добавим, что Сергея Бородина специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Краснодар Тимофей Бердышев Сергей Бородин трансферы футбола - лето 2023
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