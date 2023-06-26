Бояринцев видит в Зиньковском лидера «Спартака»

Российский футбольный тренер, экс-спартаковец Денис Бояринцев видит в полузащитнике «Спартака» Антоне Зиньковском будущего лидера клуба, несмотря на слухи о его возможном уходе.

«Думаю, его «красно-белые» точно не отпустят, в новом сезоне он может стать одним из лидеров. Игрок он достаточно перспективный, вряд ли с ним расстанутся. Он активен в атаке, настроен на обострение, на удары», - цитирует Бояринцева сайт телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Зиньковский сыграл за «красно-белых» в 37 официальных матчах, забив три гола и отдав семь ассистов.

Ранее в «Локомотиве» высказывались об интересе к 27-летнему игроку.