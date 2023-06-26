Воронежский «Факел» объявил о подписании 28-летнего российского голкипера Виталия Гудиева.

Гудиев уроженец Владикавказа, столицы Северной Осетии. Заниматься футболом начал в родной «Алании», в 16 лет дебютировал в профессиональном футболе. После ухода из «Алании» выступал за грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки», периодически вызывался в юношеские и молодёжную сборные России.

В минувшем сезоне Гудиев сыграл за «Химки» в 11 матчах, в которых пропустил 26 раз. В двух матчах ему удавалось сохранить свои ворота на замке.

Напомним, также с приходом в «Факел» связывают опытного российского голкипера Александра Беленова, который в данный момент занимается расторжением своего контракта с казанским «Рубином».