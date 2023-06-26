Непомнящий оценил перспективы Лички в московском «Динамо»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий оценил перспективы Марцела Лички во главе московского «Динамо».

«Заранее нельзя сказать, как сложится карьера Лички в «Динамо» — многое зависит от того, будут ли там сейчас усиления, которые он потребует. Понятно одно: для Лички работа в «Динамо» — отличный профессиональный вызов, там он получит невероятный опыт», — заявил экс-наставник сборной Камеруна в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Динамо» станет клубом иного уровня для чешского тренера, в котором ему предстоит собрать сплочённый коллектив. Отдельно Непомнящий отметил, что, несмотря на хорошую работу в «Оренбурге», Личке потребуется иной подход во главе «бело-голубых».

Напомним, что прошлый коллектив Марцела Лички занял седьмое место в предыдущей кампании Премьер-лиги, на две строчки опередив столичное «Динамо». Во главе московского клуба чех сменил Славишу Йокановича.