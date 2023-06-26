Тренерский штаб «Рубина» пополнил немецкий специалист

Немецкий специалист Бенджамин Дюррей пополнил тренерский штаб главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

О том, какую роль будет играть тренер в новом коллективе, не сообщается. Однако ранее он помогал Рахимову, когда тот был рулевым грозненского «Ахмата» в 2019 году. Также он работал тренером в немецких клубах «Галлешер», «Нойштрелиц» и китайском клубе «Хэбэй».

Напомним, что «Рубину» удалось победить в Первой лиге по итогам минувшего сезона и вернуться в элиту российского футбола. Недавно казанцы сделали первое усиление для Премьер-лиги, подписав контракт с опытным польским игроком обороны.