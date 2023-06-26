Карапузов считает, что Личка заслуженно возглавил «Динамо»

Нападающий «Динамо» Владислав Карапузов прокомментировал назначение Марцела Лички новым главным тренером команды.

«Мне очень нравился «Оренбург» Лички. «Оренбург» показывал очень хороший футбол — комбинационный и с быстрыми атаками. Личка заслуженно пошел на повышение в «Динамо», — цитирует Карапузова «Чемпионат».

45-летний Личка работал в «Оренбурге» с 2020 года. Не так давно клуб объявил об уходе чешского специалиста, который возглавил московское «Динамо». Напомним, в стане «бело-голубых» Личка сменил Славишу Йокановича, досрочно покинувшего команду из-за неудовлетворительных результатов.