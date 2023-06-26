Гойло: «Надеюсь, никто из соперников не откажется от предсезонного турнира»

Молодой голкипер питерского «Зенита» Никита Гойло высказался о предсезонном турнире, который уже скоро стартует в Санкт-Петербурге. В нём, помимо питерцев, сыграют турецкий топ-клуб «Фенербахче», бакинский «Нефтчи» и белградская «Црвена Звезда».

«Это будут совсем другие соперники по уровню, сейчас нам очень не хватает международных матчей. Огромный плюс, что они согласились, теперь надеюсь, что никто не откажется», - цитирует Гойло «Матч ТВ», добавив, что его команда получит колоссальный опыт.

«Нефтчи» по итогам чемпионата Азербайджана в минувшем сезоне стал бронзовым призёром, «Фенербахче» взял Кубок Турции и серебро национального чемпионата, а «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии.

Пройдёт турнир с 1 по 15 июля.