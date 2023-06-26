Писарский — о критике: «Люди всегда будут писать и говорить — это их работа»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос о том, как он относится к критике.

«Люди всегда будут писать и говорить — это их работа. Я стараюсь не обращать на это внимание. Меня это никак не цепляет. Только время покажет, какой я игрок», — приводит слова Писарского «Чемпионат».

Напомним, 27-летний нападающий перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» прошлой зимой. В составе самарской команды Писарский появился на поле в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

В сезоне-2022/23 «Крылья Советов» финишировали на 12-м месте в РПЛ.