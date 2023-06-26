«Локомотив» не смог выиграть первый матч на сборах

«Локомотив» начал подготовку к сезону 2023/2024. В понедельник команда Михаила Галактионова провела первую игру на летних сборах, причём она проходила в закрытом формате. Соперником «железнодорожников» был омский «Иртыш».

Незадолго до конца первого тайма счёт открыл полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. Футболисту удался красивый удар со средней дистанции. Видео гола можно посмотреть по ссылке.

Удержать победу «Локомотиву» не удалось – за «Иртыш» на 89-й минуте забил Артур Шлеермахер.

В первом туре следующего чемпионата России «Локомотив» будет играть против «Рубина». Игра пройдёт в период с 21 по 23 июля.