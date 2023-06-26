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«Локомотив» не смог выиграть первый матч на сборах

26 Июня 2023 • 20:46 Комментировать

«Локомотив» начал подготовку к сезону 2023/2024. В понедельник команда Михаила Галактионова провела первую игру на летних сборах, причём она проходила в закрытом формате. Соперником «железнодорожников» был омский «Иртыш».

Незадолго до конца первого тайма счёт открыл полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. Футболисту удался красивый удар со средней дистанции. Видео гола можно посмотреть по ссылке.

Удержать победу «Локомотиву» не удалось – за «Иртыш» на 89-й минуте забил Артур Шлеермахер.  

В первом туре следующего чемпионата России «Локомотив» будет играть против «Рубина». Игра пройдёт в период с 21 по 23 июля.

Протокол игры  
Локомотив Москва1:1Иртыш Омск
(1:0) Глушенков Максим39'  
  89'Шлеермахер Артур (1:1)
Худяков ДаниилФассон ЛукасСильянов АлександрПогостнов ЕгорСамошников ИльяБаринов ДмитрийМиранчук АнтонГлушенков МаксимЖемалетдинов РифатКуликов ДаниилДзюба Артём
Запасные: Ненахов МаксимЛукиных ЕвгенийНикишин КириллИзидор ВильсонКузьмичёв ИванМарадишвили КонстантинМитров ТимофейРаков ВадимБатраков АлексейКарпукас Артём
Полетаев ВладиславКиприн ДанилПолковников МаксимСвольский АлександрБосов АлександрМаркосян АрманГордиенко ВячеславДемьянов ВикторМакеев КириллРазборов АндрейШлеермахер Артур
Запасные: Хачатрян МаксимЖустьев НикитаРайфегерсте РоманТарасов ЯрославБатовЖивцовАфанасьев IIБорисовФёдоров
26 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иртыш Омск
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