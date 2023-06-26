Агент — о будущем Кайо: «Он игрок «Краснодара»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Детали контракта, в том числе новости, касающиеся его продления, мы не можем раскрывать. Будущее Кайо? Все будет хорошо, он игрок «Краснодара», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «быки» предложат новый трудовой договор 27-летнему бразильцу.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. В минувшей кампании он сыграл в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых один раз отметился забитым мячом, а также отдал один голевой пас. Действующий контракт футболиста с «быками» рассчитан до лета 2024 года.