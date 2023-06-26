Захарян признался, что устал от отпуска

Молодой талант московского «Динамо», полузащитник Арсен Захарян готов начать подготовку к новому сезону.

«Мне радостно, что приступили к тренировкам. Устал от отпуска. Рад видеть ребят, настроение хорошее, готовы начинать», - сказал Захарян «Матч ТВ».

Напомним, что у игроков «Динамо» в новом сезоне будет двойная мотивация провести его как можно лучше, так как по итогу сезона прошлого динамовцы финишировали лишь на девятом месте в турнирной таблице и вылетели из Кубка России от команды Первой лиги.

Ранее Захарян рассказал, что делал во время отпуска и зачем ездил в Армению.