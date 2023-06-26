​«Ростов» Карпина забил четыре гола в первом матче на сборах

«Ростов» активно готовится к старту следующего чемпионата России. В понедельник команда Валерия Карпина провела первый товарищеский матч – против «Форте». Соперники ростовчан в этом поединке забили два гола – первый и последний. Между результативными ударами Дмитрия Лаврищева и Максима Руднева за «Ростов» забили Егор Голенков, Максим Осипенко, Роман Тугарев и Николай Комличенко.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Ростов» завершил на четвёртой позиции. Следующий сезон Премьер-лиги для команды Валерия Карпина начнётся с игры против «Факела».