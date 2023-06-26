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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Ростов» Карпина забил четыре гола в первом матче на сборах

26 Июня 2023 • 20:40 Комментировать

«Ростов» активно готовится к старту следующего чемпионата России. В понедельник команда Валерия Карпина провела первый товарищеский матч – против «Форте». Соперники ростовчан в этом поединке забили два гола – первый и последний. Между результативными ударами Дмитрия Лаврищева и Максима Руднева за «Ростов» забили Егор Голенков, Максим Осипенко, Роман Тугарев и Николай Комличенко.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Ростов» завершил на четвёртой позиции. Следующий сезон Премьер-лиги для команды Валерия Карпина начнётся с игры против «Факела».

Протокол игры  
Ростов4:2Форте
  32'Лаврищев Дмитрий (0:1)
(1:1) Голенков Егор36'  
(2:1) Осипенко Максим40'  
(3:1) Тугарев Роман54'  
(4:1) Комличенко Николай61'  
  85'Руднев Максим (4:2)
Песьяков СергейЛангович АндрейОсипенко МаксимПоярков НиколайПрохин ДанилаМиронов Андрей СергеевичЩетинин КириллСухомлинов ДанилаБайрамян ХоренГоленков ЕгорКомаров Иван
Лукьянов ВадимМуслуев ИдрисМашезов РатмирМуромский НикитаВолодкин ПётрКарташов ДмитрийМогилев ЕгорНиколаев ТимурОхрименко ЕвгенийФутболист на просмотре AЛаврищев Дмитрий
26 июня.

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