​Фомин – о назначении Лички: «Нужно проникнуться идеями, найти общее понимание»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался насчёт прихода на тренерский мостик Марцела Лички. О назначении чешского специалиста «бело-голубые» объявили несколько дней назад.

«На первых порах самое главное - знакомство с тренером. Нужно проникнуться идеями, найти общее понимание, и вместе двигаться вперёд, потому что прошлый сезон был неудачный, это все понимают. Эту страницу закрыли. Новый тренер, и с такой философией мы двигаемся вперёд», - сказал Фомин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что прошлый чемпионат «Динамо» завершило лишь на девятой позиции в таблице.

Первый тур нового сезона РПЛ пройдёт с 21 по 23 июля. Для «Динамо» чемпионат начнётся с матча против «Краснодара.