Воробьёв: «Личка раскрепостил нас, он сильный психолог»

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о бывшем наставнике команды Марцеле Личке. Напомним, ранее чешский специалист покинул клуб и возглавил московское «Динамо».

«Семейная атмосфера при Личке? Безусловно, все зависит от тренера. Он сильный психолог, который раскрепостил нас за три года, и сейчас мы имеет то, что имеем», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

При этом нападающий признался, что в некоторых ситуациях тренер проявлял жесткость.

По итогам прошлого сезона «Оренбург» занял седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, пополнив свою копилку на 46 очков.