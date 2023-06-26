Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой объяснил, при каких обстоятельствах «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

26 Июня 2023 • 20:23 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о возможном уходе иностранных футболистов из «Зенита».

«Не думаю, что состав серьезно изменится. Но если из «Зенита» уйдут бразильцы, то «Спартак» приблизится по уровню к петербуржцам. Может, хоть так интрига в борьбе за чемпионство появится», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что в составе «Зенита» есть много других хороших футболистов, поэтому команда продолжит находиться на высоких позициях в РПЛ.

В прошедшем сезоне «сине-бело-голубые» в очередной раз стали чемпионами России, набрав 70 очков. «Спартак» финишировал на третьей строчке, отстав от команды Сергея Семака на 16 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил о переходе Гудиева официально
21:22 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий оценил перспективы Лички в московском «Динамо»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Тренерский штаб «Рубина» пополнил немецкий специалист
21:07 · Россия. Премьер-лига
Карапузов считает, что Личка заслуженно возглавил «Динамо»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Гойло: «Надеюсь, никто из соперников не откажется от предсезонного турнира»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Писарский — о критике: «Люди всегда будут писать и говорить — это их работа»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Московские топ-клубы заинтересовались хавбеком «Пари НН» слухи
20:53 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» отреагировали на слухи об интересе к Помазуну из Европы
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не смог выиграть первый матч на сборах
20:44 · Россия. Премьер-лига
Агент — о будущем Кайо: «Он игрок «Краснодара»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Захарян признался, что устал от отпуска
20:40 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» Карпина забил четыре гола в первом матче на сборах
20:35 · Россия. Премьер-лига
​Фомин – о назначении Лички: «Нужно проникнуться идеями, найти общее понимание»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «Личка раскрепостил нас, он сильный психолог»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Мостовой объяснил, при каких обстоятельствах «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
Все новости
Рекомендуем