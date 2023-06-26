Мостовой объяснил, при каких обстоятельствах «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о возможном уходе иностранных футболистов из «Зенита».

«Не думаю, что состав серьезно изменится. Но если из «Зенита» уйдут бразильцы, то «Спартак» приблизится по уровню к петербуржцам. Может, хоть так интрига в борьбе за чемпионство появится», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что в составе «Зенита» есть много других хороших футболистов, поэтому команда продолжит находиться на высоких позициях в РПЛ.

В прошедшем сезоне «сине-бело-голубые» в очередной раз стали чемпионами России, набрав 70 очков. «Спартак» финишировал на третьей строчке, отстав от команды Сергея Семака на 16 баллов.