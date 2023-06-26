Лещук: «Зенит»? «Динамо» нужно решать свои задачи»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился комментарием о возможной борьбе с «Зенитом» в новом сезоне чемпионата России.

«Нам нужно решать свои задачи, а не думать о «Зените». Сейчас необходимо найти свой футбол с новым главным тренером! Нам нужно будет понять все его требования, а потом уже думать о чем-то», — приводит слова Лещука «Чемпионат».

В завершившемся сезоне «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков. «Зенит» в пятый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ, сумев собрать в своих матчах 70 баллов.

Старт нового розыгрыша национального чемпионата запланирован на 21-23 июля.