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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Динамо» Гладышев тренируется отдельно от команды

26 Июня 2023 • 20:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Игрок атаки московского «Динамо» будет тренироваться первую неделю сборов отдельно от своих партнёров по команде, но причина здесь совсем не в дисциплине.

Как рассказал главврач «бело-голубых» Александр Родионов, Гладышев в конце минувшего сезона перенёс операцию на носу. У него была искривлена носовая перегородка.

«Сейчас он чуть-чуть индивидуально втянется, все-таки план индивидуальной подготовки у него был сдвинут из-за этого», - цитирует Родионова ТАСС.

Ранее Родионов рассказал о том, в каком состоянии игроки «Динамо» вернулись после отпуска по окончании сезона.

На счету Гладышева в минувшем сезоне 35 матчей за клуб в РПЛ и Кубке России, в них он семь раз отмечался голом и пять - ассистом.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ярослав Гладышев Александр Родионов
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Игрок «Динамо» Гладышев тренируется отдельно от команды
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