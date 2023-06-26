Игрок «Динамо» Гладышев тренируется отдельно от команды

Игрок атаки московского «Динамо» будет тренироваться первую неделю сборов отдельно от своих партнёров по команде, но причина здесь совсем не в дисциплине.

Как рассказал главврач «бело-голубых» Александр Родионов, Гладышев в конце минувшего сезона перенёс операцию на носу. У него была искривлена носовая перегородка.

«Сейчас он чуть-чуть индивидуально втянется, все-таки план индивидуальной подготовки у него был сдвинут из-за этого», - цитирует Родионова ТАСС.

Ранее Родионов рассказал о том, в каком состоянии игроки «Динамо» вернулись после отпуска по окончании сезона.

На счету Гладышева в минувшем сезоне 35 матчей за клуб в РПЛ и Кубке России, в них он семь раз отмечался голом и пять - ассистом.