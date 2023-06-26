В «Аугсбурге» отреагировали на слухи об интересе к Помазуну

Глава скаутской службы «Аугсбурга» Тимон Паулс ответил на вопрос о возможном подписании вратаря ЦСКА Ильи Помазуна. Ранее сообщалось, что немецкий клуб следит за российским голкипером. Кроме того, в услугах Помазуна заинтересованы в Испании.

«Неправда, что «Аугсбург» интересуется Помазуном», — приводит слова Паулса «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 26-летний футболист выступал на правах аренды за «Урал». За этот период на счету Помазуна 29 матчей в Российской премьер-лиге, в которых он пропустил 45 мячей и шесть раз сыграл «на ноль». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в два миллиона евро.

У Помазуна есть варианты в Европе