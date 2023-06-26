Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил концовку игрового календаря следующего сезона в Российской премьер-лиге.

- В последних пяти турах у «Спартака» следующее расписание. «Красно-белые» дома играют с «Локомотивом», затем на выезде встречаются с «Пари НН», затем принимают на своём поле «Краснодар», после этого играют дома с «Рубином», а в конце их ждёт выезд в Оренбург.

- Достаточно серьёзная концовка.

- «Зенит» в гостях играет с «Динамо», потом едет в Воронеж к «Факелу», затем на своём поле принимает ЦСКА, после этого едет в Грозный к «Ахмату», а в последнем туре в Санкт-Петербурге играет с «Ростовом».

- Не позавидуешь календарю «Зенита» в концовке. Нет ни одного проходного матча. Но давайте не сбрасывать со счетов остальные команды, всё возможно. Не забывайте про «Ростов», «Краснодар» и московское «Динамо».

- Ждёте сюрпризов от результатов чемпионата?

- Всё будет зависеть от формы команд. Вдруг «Спартак» наберёт ход и полетит всех крушить? ЦСКА со своим построением игры может удачно выступить. «Локомотив» тоже не надо сбрасывать со счетов, во второй половине прошлого сезона команда набрала много очков. «Зениту» дали такой календарь, сказав: «Доказывайте свою состоятельность». Ничего страшного, «Зенит» трудностей не боится.