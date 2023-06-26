Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стрепетов: «Календарю «Зенита» в концовке не позавидуешь» эксклюзив

26 Июня 2023 • 19:57 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил концовку игрового календаря следующего сезона в Российской премьер-лиге.

- В последних пяти турах у «Спартака» следующее расписание. «Красно-белые» дома играют с «Локомотивом», затем на выезде встречаются с «Пари НН», затем принимают на своём поле «Краснодар», после этого играют дома с «Рубином», а в конце их ждёт выезд в Оренбург.

- Достаточно серьёзная концовка.

- «Зенит» в гостях играет с «Динамо», потом едет в Воронеж к «Факелу», затем на своём поле принимает ЦСКА, после этого едет в Грозный к «Ахмату», а в последнем туре в Санкт-Петербурге играет с «Ростовом».

- Не позавидуешь календарю «Зенита» в концовке. Нет ни одного проходного матча. Но давайте не сбрасывать со счетов остальные команды, всё возможно. Не забывайте про «Ростов», «Краснодар» и московское «Динамо».

- Ждёте сюрпризов от результатов чемпионата?

- Всё будет зависеть от формы команд. Вдруг «Спартак» наберёт ход и полетит всех крушить? ЦСКА со своим построением игры может удачно выступить. «Локомотив» тоже не надо сбрасывать со счетов, во второй половине прошлого сезона команда набрала много очков. «Зениту» дали такой календарь, сказав: «Доказывайте свою состоятельность». Ничего страшного, «Зенит» трудностей не боится.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Краснодар Динамо Москва Алексей Стрепетов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил о переходе Гудиева официально
21:22 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий оценил перспективы Лички в московском «Динамо»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Тренерский штаб «Рубина» пополнил немецкий специалист
21:07 · Россия. Премьер-лига
Карапузов считает, что Личка заслуженно возглавил «Динамо»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Гойло: «Надеюсь, никто из соперников не откажется от предсезонного турнира»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Писарский — о критике: «Люди всегда будут писать и говорить — это их работа»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Московские топ-клубы заинтересовались хавбеком «Пари НН» слухи
20:53 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» отреагировали на слухи об интересе к Помазуну из Европы
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не смог выиграть первый матч на сборах
20:44 · Россия. Премьер-лига
Агент — о будущем Кайо: «Он игрок «Краснодара»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Захарян признался, что устал от отпуска
20:40 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» Карпина забил четыре гола в первом матче на сборах
20:35 · Россия. Премьер-лига
​Фомин – о назначении Лички: «Нужно проникнуться идеями, найти общее понимание»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «Личка раскрепостил нас, он сильный психолог»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Мостовой объяснил, при каких обстоятельствах «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
Все новости
Рекомендуем