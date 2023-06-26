«Балтика» подпишет игрока сборной Боливии

«Балтика» усилится игроком обороны Роберто Карлосом Фернандесом. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на El Deber.

Отмечается, что калининградский клуб оформит переход левого защитника из «Боливара» в ближайшее время.

Боливийцу 23 года, он является игроком сборной Боливии. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро, его контракт с «Боливаром» действует до конца 2024 года.

Напомним, что «Балтике» под руководством Сергея Игнашевича в новом сезоне предстоит выступить в РПЛ.

Ранее балтийцы усилили свою линию обороны опытным российским центрдефом Александром Жировым.