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«Балтика» подпишет игрока сборной Боливии

26 Июня 2023 • 19:52 Комментировать
Сочи
...
Балтика
22.07 15:00

«Балтика» усилится игроком обороны Роберто Карлосом Фернандесом. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на El Deber.

Отмечается, что калининградский клуб оформит переход левого защитника из «Боливара» в ближайшее время.

Боливийцу 23 года, он является игроком сборной Боливии. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро, его контракт с «Боливаром» действует до конца 2024 года.

Напомним, что «Балтике» под руководством Сергея Игнашевича в новом сезоне предстоит выступить в РПЛ.

Ранее балтийцы усилили свою линию обороны опытным российским центрдефом Александром Жировым.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика трансферы футбола - лето 2023 Роберто Карлос Фернандес
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