Воронежский «Факел» в своих социальных сетях объявил о продлении контракта с 31-летним защитником Русланом Магалем. Срок соглашения не уточняется.

Магаль – воспитанник воронежского футбола. Может сыграть как на правом, так и на левом флангах обороны. За родной «Факел» выступает последние два года карьеры.

В минувшем сезоне на счету россиянина 32 сыгранных матча в рамках чемпионата России и Кубка России, в которых он отличился голом.

«Факелу», напомним, удалось сохранить прописку в РПЛ благодаря удаче в стыковых матчах против «Енисея».

Ранее сообщалось, что другой защитник «Факела» Михаил Смирнов завершил свою карьеру и будет работать в тренерском штабе Вадима Евсеева.