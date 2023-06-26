Полузащитник Матиас Норманн не хочет продолжать карьеру в «Ростове». Напомним, прошлый сезон 27-летний хавбек провел в аренде в московском «Динамо».

Ране сообщалось, что «бело-голубые» не стали продлевать арендное соглашение, поэтому футболист должен вернуться в «Ростов». Спортивный директор «желто-синих» Алексей Рыскин подтвердил данную информацию.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», после возвращения в «Ростов» Норманн будет искать другие варианты для продолжения своей карьеры.

В сезоне-2022/23 футболист появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.