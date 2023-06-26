В «Ростове» подтвердили, что Норманн вернётся в клуб

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Матиаса Норманна. Минувший сезон 27-летний хавбек провел в «Динамо» на правах аренды.

«Когда Матиас вернется, вы об этом узнаете. У него пока еще действующая аренда с «Динамо». Потом он возвращается в «Ростов», — заявил Рыскин «РБ Спорту».

В составе «бело-голубых» норвежец принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и получил четыре желтые карточки.

Действующий контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до дета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в шесть миллионов евро.