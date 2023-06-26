Стаматов объяснил свой переход в «Пари НН»

Болгарский 24-летний игрок обороны Матео Стаматов рассказал, почему для продолжения карьеры он выбрал «Пари НН».

«Я решил сменить команду потому, что тренерский штаб «Пари НН» проявил интерес ко мне. Хорошо о команде отозвались и мои знакомые люди из мира футбола. Я здесь, чтобы помочь команде показать более высокий результат», - цитирует футболиста пресс-служба «горожан».

Также игрок добавил, что ему очень понравился домашний стадион нижегородцев тогда, когда он вместе с «Оренбургом» приезжал в гости к «Пари НН» в минувшем сезоне.

Об официальном переходе Стаматова в команду объявила в понедельник днём пресс-служба нижегородцев.