В «Ахмате» сообщили о готовности продать Конате

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о возможном уходе форварда команды Мохамеда Конате.

«Продать в Европу мы не можем. Если не выдумывать какие-то заумные схемы, то это невозможно. Продать в России? В России можем. Но предложений не было. Будут – мы их рассмотрим», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Функционер отметил, что клуб готов отпустить любого игрока, если поступит выгодное предложение, однако есть задача сохранить состав, ведь на данный момент тяжело подписать новых футболистов.

В сезоне-2022/23 Конате забил 13 голов и сделал одну результативную передачу в 28 матчах во всех турнирах.