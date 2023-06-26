Нижегородский клуб «Пари НН» официально объявил о пополнении – в клуб перебрался Матео Стаматов. Этот 24-летний болгарский футболист ранее в РПЛ защищал цвета «Оренбурга».

Стаматов переехал в Нижний Новгород в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник провёл 19 матчей за южноуральский клуб, однако голевыми действиями в них он так и не отметился.

До переезда в Россию Стаматов учился основам футбола в «Эспаньоле», во взрослой карьере выступал за софийские клубы «Септември» и «Левски», а также за испанский «Унио Атлетика Орта». Игроком «Оренбурга» Стаматов был с 2021 года по окончание прошедшего сезона.

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