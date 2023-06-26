Писарский: Минувший сезон одним словом? Опыт

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился комментарием о минувшем сезоне.

«Описать прошедший сезон одним словом? Опыт», — цитирует Писарского «Чемпионат».

Напомним, первую часть сезона 27-летний форвард провел в «Оренбурге», а минувшей зимой перебрался в «Крылья Советов». Всего футболист сыграл в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 20 мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. Таким образом, самарский клуб смог избежать попадания в стыковые матчи.