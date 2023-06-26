Карасёв заявил, что игроки РПЛ стали меньше симулировать

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал, что в РПЛ снизилось число показанных жёлтых карточек игрокам за симуляцию.

«За несколько лет футболисты лиги стали более продвинутыми в этом и если вы посмотрите, то за чемпионат не так много карточек было показано за симуляцию, то есть уже нет бесконтактной симуляции», - сказал Карасёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Карасёв высказался о работе системы ВАР в чемпионате России.

В минувшем сезоне на счету Карасёва было 23 официальных матча как в Премьер-лиге, так и в Кубке России.