Игрок «Оренбурга» заявил, что Личка даже не попрощался с командой

Игрок «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, что уже экс-главный тренер южноуральской команды Марцел Личка даже никак не попрощался со своими бывшими подопечными.

«Надеемся, с новым тренером у нас всё будет хорошо. Как Личка попрощался с командой? Никак. Он ничего не писал нам, я не помню такого», - цитирует Марина Metaratings.

Как добавил футболист, было понятно, что после удачного сезона тренер покинет «Оренбург».

«Наверное, так будет лучше для него», - отмечает Марин.

Напомним, что теперь «Оренбург» возглавил другой чешский специалист – Иржи Ярошик. Что касается Лички, то чех провёл на Южном Урале три года тренерской карьеры.