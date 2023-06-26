​Лещук сравнил шаурму в Москве и США

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук провёл отпуск в США. Футболист поделился впечатлениями от поездки. По словам Лещука, в США не всё идеально, но есть много позитивных моментов. Так, например, игроку «Динамо» нравится атмосфера Нью-Йорка, хотя на улицах царит суета.

Лещук отметил, что проблемой в США является еда.

«Нормально покушать в Америке - большая проблема. Сложно найти хорошие места, и чтобы ещё поесть правильно можно было, потому что у них много заведений фастфуда и хот-доги с булками на каждом углу продают. При этом найти хороший ресторан тяжело», - сказал Лещук, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Отдельно Лещук высказался о таком популярном продукте, как шаурма.

«В Москве даже шаурма вкуснее!» - сказал Лещук.

В первом туре чемпионата России сезона 2022/2023 «Динамо» будет играть против «Краснодара». Матч пройдёт между 21 и 23 июля.