В «Динамо» рассказали о состоянии игроков после отпуска

Главврач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии игроков «бело-голубых», которые вернулись из отпуска и начали готовиться к новому сезону.

«Проблемы с лишним весом после отпуска только у доктора. Есть какие-то небольшие отклонения, но они поддадутся ближайшей коррекции. Запредельных килограммов и процентов жира никто не привёз», - цитирует Родионова «Чемпионат».

Напомним, что минувший сезон динамовцы провалили. Под руководством Славиши Йокановича клуб занял всего девятое место в чемпионате России и провалился в Кубке, уступив дома «Акрону» в серии пенальти.

На прошлой неделе московский клуб официально представил в качестве главного тренера Марцела Личку.

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