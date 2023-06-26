Ежов: «Крылья Советов» с облегчением выходят из отпуска

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился эмоциями после выхода из летнего отпуска.

«Сейчас я более легкий и свежий выхожу из отпуска. Вторая часть была неприятной, у меня накопилось много травм, у команды не было какой-то стабильности. С облегчением выходим из отпуска», — приводит слова Ежова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 25-летний вингер появился на поле в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором четырех результативных передач.

В сезоне-2022/23 «Крылья Советов» заняли 12-е место в Российской премьер-лиге, набрав 32 очка.