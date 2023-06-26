Наставник калининградской «Балтики», ещё недавно оборонец ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич признан лучшим тренером Первой лиги по итогу сезона-2022/23. Новостью делится пресс-служба турнира.

Напомним, что «Балтика» Игнашевича практически весь сезон возглавляла турнирную таблицу первенства и не проиграла ни одной официальной встречи с июля прошлого года – по май текущего. Остановил балтийскую команду у неё же дома казанский «Рубин», который с небольшим отрывом в итоге и стал победителем Первой лиги.

По итогу сезона калининградский клуб впервые за 25 лет сыграет в элитном футбольном дивизионе России.

Стоит отметить, что лучшим тренером по версии болельщиков стал главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин.

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