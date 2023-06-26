Полузащитник екатеринбургского «Урала» Ибраима Сиссе может продолжить карьеру в Израиле.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», к 29-летнему футболисту проявляет интерес «Маккаби» Хайфа. Команда уже ведёт переговоры с представителями футболиста.

Сиссе пополнил состав «Урала» в сентябре прошлого года. За это время он сыграл за «шмелей» в 26 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор игрока с «Уралом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сиссе в 900 тысяч евро.

В чемпионате России - 2022/23 екатеринбургский клуб занял 11-е место.