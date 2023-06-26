Голкипер Антон Шунин ответил на вопрос о целях «Динамо» в следующем футбольном сезоне.

«Цель всегда одна - радовать болельщиков хорошей игрой, занять в турнирной таблице место как можно выше», - сказал Шунин, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что прошлый чемпионат России «Динамо» завершило только на девятой позиции. Недавно клуб объявил о назначении нового тренера – команду принял Марцел Личка, который в последние годы хорошо показывал себя в «Оренбурге».

Добавим, что в первом туре следующего сезона Премьер-лиги «Динамо» сыграет против «Краснодара» на своём поле. Игра пройдёт между 21 и 23 июля.