В понедельник «Локомотив» проводит товарищеский матч против омского «Иртыша». Игра проходит в закрытом формате, поэтому трансляции нет. При этом «железнодорожники» показали видео первого гола в этом матче, автором которого стал полузащитник Максим Глушенков.

«Локомотив» ведёт подготовку к старту нового чемпионата России. Матчи первого игрового дня пройдут в отрезок с 21 по 23 июля. «Железнодорожники» в первом туре будут играть против вернувшегося в топ-дивизион «Рубина» на своём поле.

Добавим, что прошлый сезон Премьер-лиги «Локомотив» завершил на восьмой позиции.