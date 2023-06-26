Непомнящий выделил лучшего дриблёра в РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, кого он считает лучшим дриблёром и самым техничным игроком в РПЛ.

«Со времен Хвичи Кварацхелии такого индивидуалиста и назвать сейчас некого. Наверное, таким ожидается Пиняев. У него есть к этому данные. Рано говорить, но он наиболее яркий», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В минувшем сезоне 18-летний Пиняев принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Действующий контракт вингера с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, стоимость Пиняева составляет 7 млн евро.