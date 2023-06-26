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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий выделил лучшего дриблёра в РПЛ

26 Июня 2023 • 17:45 Комментировать

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, кого он считает лучшим дриблёром и самым техничным игроком в РПЛ.

«Со времен Хвичи Кварацхелии такого индивидуалиста и назвать сейчас некого. Наверное, таким ожидается Пиняев. У него есть к этому данные. Рано говорить, но он наиболее яркий», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В минувшем сезоне 18-летний Пиняев принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Действующий контракт вингера с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, стоимость Пиняева составляет 7 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Непомнящий Наполи Сергей Пиняев Хвича Кварацхелия
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