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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Фенербахче»

26 Июня 2023 • 17:40 Комментировать

Агент Гильерме Миранда, который работает с лидером «Зенита» Малкомом, отреагировал на слухи об интересе к бразильцу со стороны «Фенербахче».

«Это не правда», - сказал Миранда, отвечая на вопрос об интересе «канареек» к Малкому. Слова агента на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Малком стал лучшим бомбардиром последнего чемпионата России. Бразилец записал на свой счёт 23 гола.

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля. Матчи первого тура пройдут в период с 21 по 23 июля.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе Гильерме Миранда
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