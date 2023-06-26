Нападающий Александр Зуев покинул «Крылья Советов». Об этом самарский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Стоит отметить, что сегодня, 26 июня, футболисту исполнилось 27 лет.

«Поздравляем Сашу с этим праздником, желаем крепкого здоровья, позитива и всего самого наилучшего! Контракт Александра с «Крыльями» завершен, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба самарцев.

Зуев присоединился к «Крыльям Советов» минувшей зимой. Во второй части сезона вингер сыграл в 13 матчах и отметился одним забитым мячом.

По итогам сезона-2022/23 команда Игоря Осинькина заняла 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.