​В «Динамо» приняли решение по Норманну

В московском «Динамо» было принято решение по будущему полузащитника Матиаса Норманна. «Бело-голубые» решили не продлевать арендное соглашение по 27-летнему норвежцу, о чём на своих страницах пишет «РБ Спорт».

Таким образом, Матиас Норманн должен вернуться в «Ростов». Действующий контракт норвежца с «жёлто-синими» рассчитан до конца июня 2024 года.

За «Динамо» в сезоне 2022/2023 Норманн провёл 17 официальных матчей. Результативными действиями норвежец не отмечался. «Бело-голубые» финишировали на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.