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Агент Комличенко отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Локомотива»

26 Июня 2023 • 17:29 Комментировать

Александр Клюев, агент форварда «Ростова» Николай Комличенко, ответил на вопрос о будущем своего клиента. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Локомотив».

«У Николая сейчас контракт с «Ростовом». Николай на сборах, готовится к сезону. Были ли какие-то предложения по Комличенко? Это без комментариев», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

В минувшей кампании 27-летний нападающий забил 12 голов и записал в свой актив 14 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров.

Трудовой договор Комличенко с «Ростовом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Николай Комличенко Александр Клюев
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