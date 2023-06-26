​У Помазуна есть варианты в Европе

Голкипер ЦСКА Илья Помазун имеет варианты трудоустройства в Европе. Так, 26-летний футболист интересен «Аугсбургу» и неназванным клубам из Испании – нескольким аутсайдерам Ла Лиги и лидеру Сегунды. Об этом на своих страницах рассказывает sport24.

В то же время отмечается, что ЦСКА и «Урал» ведут переговорный процесс по продлению аренды Помазуна. Вероятность продления соглашения между клубами называется высокой.

В сезоне 2022/2023 Илья Помазун провёл за «Урал» 39 матчей в чемпионате и Кубке России. В них голкипер пропустил 55 голов.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Илью Помазуна в 2 миллиона евро.