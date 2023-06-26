Роберто Фернандес: «Динамо» необходимо реабилитироваться за прошлый сезон»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес поделился комментарием о возможной борьбе с «Зенитом» за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Нам просто необходимо реабилитироваться. Пока не могу сказать, получится ли у нас побороться с «Зенитом» за чемпионство. Но мы постараемся забраться высоко!» — заявил Фернандес «Чемпионату».

В минувшей кампании 23-летний парагваец принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Зенит» завоевал золотые медали.