Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков «красно-синих» в минувшем сезоне.

- Болельщики признали лучшим игроком прошлого сезона Игоря Акинфеева. Вы согласны с их выбором?

- Думаю, больше некого было рассматривать. Он самый яркий. Стабильно провёл сезон, выручал в нужные моменты. Особенно ему удался финал Кубка России.

- Чалов и Обляков вошли в топ-3. Как выглядит ваша тройка?

- Мойзес вполне мог посоревноваться с Обляковым. Иван начал хорошо, потом у него был небольшой провал. В конце сезона он снова вернулся на свой прежний уровень. Мойзес ровно провёл сезон. Сначала играл латераля, а потом его поставили в защиту, там он тоже выглядел прилично.

- Летом у Мойзеса может появится конкурент. Марио Фернандес вернётся в ЦСКА. Вы рады такому воссоединению?

- Он нормально расстался с клубом в прошлом году. Надо будет смотреть, в какой форме он вернётся. После нового года он станет свободным агентом. На его позиции могут сыграть Набабкин, Гайич и Глебов. Многое будет зависеть от схемы, которую выберет тренерский штаб, и от состояния самого Марио.