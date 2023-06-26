Андрей Мостовой посоветовал Кузяеву перейти в «Бешикташ»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой дал совет своему одноклубнику Далеру Кузяеву.

На своей страничке в социальной сети Кузяев опубликовал фотографию из Парижа, под которой Мостовой оставил такой комментарий «Переходи в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек принял решение покинуть «Зенит» на правах сводного агента. Трудовой договор Кузяева с «сине-бело-голубыми» истекает в пятницу, 30 июня.

Наиболее вероятным исходом событий является переход игрока в «Бешикташ». Президент турецкого клуб подтвердил, что клуб хочет подписать российского футболиста.