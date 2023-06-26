Уилкшир: Верю, что Личка поставит «Динамо» зрелищный футбол

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о назначении Марцела Лички на пост наставника столичного клуба.

«У Марцела отличное резюме, «Оренбург» показывал зрелищный, привлекательный футбол. Я верю, что нечто похожее будет и в «Динамо», —приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Эксперт считает, что только время покажет, правильный ли выбор сделали боссы «Динамо», назначив Личку.

Напомним, чешский специалист покинул «Оренбург» этим летом и стал новым главным тренером «бело-голубых». В минувшем сезоне оренбургский клуб под руководством Лички занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.