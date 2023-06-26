​ЦСКА не принял решение по Шкурину – агент

Агент Валерий Иваев, который работает с нападающим ЦСКА Ильёй Шкуриным, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

Напомним, что за последние два года Шкурин дважды отправлялся в аренды – в польский «Ракув» и израильский «Маккаби» из города Петах-Тиква.

«Пока в отношении Ильи ничего не изменилось - надеюсь, что на этой неделе вопрос о будущем футболиста мы проясним с ЦСКА. Пока российский клуб не принял решение», - сказал Исаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Агент отметил, что он временами общается с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым, но каких-то важных действий не было. Исаев также сказал, что 23-летний Шкурин хочет сменить чемпионат. Это может быть и трансфер и новая аренда.