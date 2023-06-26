В агентстве VISION FOOT, которое представляет интересы нападающего «Сент-Трюйдена» Джанни Бруно, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответили на вопрос о возможном переходе игрока в «Динамо».

«Мы ничего не знаем о том, что Джанни может оказаться в «Динамо», не было ни переговоров, ни консультаций», — заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что услуги 31-летнего бельгийского форварда были предложены «бело-голубым». В сезоне-2022/23 Бруно принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и стал автором двух результативных передач.