​Карасёв дал понять, с чем связаны ошибки ВАР

Известный российский арбитр Сергей Карасёв считает, что работе ВАР невозможно научить. По словам рефери, можно всю жизнь работать на матчах самой высокой категории в поле, но ошибаться в качестве ВАР. Карасёв отметил, что в Европе пока что есть около десятка топовых арбитров, которые работают на ВАР.

«Этому невозможно научить. Можно выучить теорию, научиться судить в поле. Можно сказать, пока мы набиваем шишки и становимся опытнее. С одной камеры ты видишь эпизод так, с другой уже совершенно другая картина, а в динамике ты сразу принимаешь решение», - сказал Карасёв, чьи слова приводит Legalbet.

Карасёв отметил, что него лучше работать в поле, чем в качестве ВАР. Судья сказал, что при просмотре повторов возникает очень много сомнений, поэтому для него лучше быстро оценить момент на поле.

Стоит сказать, что судейские скандалы продолжают сопровождать российский футбол, несмотря на работу ВАР.